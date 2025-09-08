Luis Arce se defenderá con abogados particulares por denuncia de exfuncionaria en Bolivia

3 minutos

La Paz, 8 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que este lunes que asumirá su defensa legal con «abogados particulares» tras conocerse la denuncia por abandono de mujer embarazada que presentó en su contra una exalta funcionaria de su Gobierno, con la que supuestamente tuvo un hijo que se negó a reconocer.

Al respecto, Arce, en un contacto con los periodistas, en la casa de Gobierno en La Paz, dijo que recién conoció esa denuncia «por medio de los medios de comunicación».

«Nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema, en cuanto se haga vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal», declaró el gobernante sin brindar más explicaciones.

Esta jornada, el fiscal departamental de Cochabamba (centro), declaró a la emisora Fides que «hay una investigación (contra Arce) que se lleva por el delito de abandono de mujer embarazada, la misma víctima habría solicitado la reserva del caso».

El hecho data del 25 de julio, pero no fue hasta hace unos días que la Agencia de Noticias Fides (ANF) informó sobre el contenido del recurso que presentó la exalta funcionaria.

La mujer relata en el documento que, tras conocer que estaba en gestación y comunicar esto al presidente boliviano, enfrentó un «abandono absoluto» de parte suya hacia ella y su hijo.

El texto judicial también refiere las múltiples veces en que la denunciante se encontró en persona con Arce y las ocasiones en que éste evadió sus llamadas conforme avanzaba su embarazo, e incluso cuando el supuesto hijo de ambos nació a finales del año pasado.

«Su primera reacción fue preguntarme si estaba segura de la paternidad, a lo que respondí (que) con absoluta certeza», menciona en la denuncia.

También se señala en el documento que Arce, tras conocer la noticia, le pidió que «mantuviera la noticia en absoluta reserva, dado que se aproximaba un año electoral y se encontraría en campaña».

En un nuevo encuentro en julio del año pasado, ya en el quinto mes de embarazo, la denunciante describe que Arce «negó la paternidad del niño» bajo el argumento de que había quedado «estéril» a raíz del tratamiento contra el cáncer al que se sometió años atrás, cuando era ministro de Evo Morales (2006-2019).

La mujer también insistió varias veces en someterse a una prueba de paternidad, a lo que presuntamente Arce rehuyó incluso después del nacimiento del menor.

«Por todo lo expuesto, me vi en la necesidad de acudir a la vía legal. Si no lo hice con anterioridad fue únicamente para no afectar su carrera política, primero como candidato a la Presidencia y posteriormente como primer senador por La Paz», se explica en la denuncia.

Consultado sobre esto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que «lo único» que esta entidad va a pedir es «el respeto por los derechos de los niños y las niñas, y que éstos puedan ser asistidos en cualquier situación por sus progenitores».

En octubre del año pasado, Arce fue denunciado por una exmilitante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) por presunto acoso y abuso de poder a cambio de, supuestamente, ser nombrada viceministra de Deportes, algo que finalmente no ocurrió. EFE

grb/eb/nvm