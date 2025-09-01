The Swiss voice in the world since 1935

Luis Díaz llega a Barranquilla para el partido entre Colombia y Bolivia

Bogotá, 1 sep (EFE).- El extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, llegó en la madrugada de este lunes a la ciudad caribeña de Barranquilla, donde Colombia se enfrentará el jueves a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El atacante se convirtió así en el décimo jugador en incorporarse a la convocatoria del entrenador argentino Néstor Lorenzo y llegó motivado tras un buen inicio de temporada en su nuevo equipo, con el que ha anotado tres goles y dado dos asistencias en cuatro partidos disputados.

Además de Díaz, en las últimas horas también llegaron a Barranquilla el creativo Jaminton Campaz, del Rosario Central; el central Jhon Lucumí, del Bologna; el delantero Luis Suárez, del Sporting de Lisboa; y el lateral Johan Mojica, del Mallorca.

Del grupo también forman parte ya el veterano goleador Dayro Moreno, del Once Caldas, quien es la principal novedad de la convocatoria; el portero Kevin Mier, del Cruz Azul; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray; el defensor Yerson Mosquera, del Wolverhampton; y el capitán de la selección cafetera, James Rodríguez.

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y si gana a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla asegurará su clasificación para la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Lorenzo se enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes de la próxima semana en la última jornada de las eliminatorias del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. EFE

