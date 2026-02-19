Luis de Guindos alaba la «magnífica labor de consenso» de Christine Lagarde en el BCE

2 minutos

Valencia (España), 19 feb (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, aseguró este jueves que la actual responsable máxima de la entidad, la francesa Christine Lagarde, «ha hecho una magnífica labor siempre buscando consenso», y se mostró convencido de que «seguirá siendo una magnífica presidenta».

De Guindos se refirió así a la posible intención de Lagarde de dejar su cargo antes de lo previsto, en un coloquio mantenido tras pronunciar la conferencia ‘Presente y futuro de la economía europea’ en la cámara de comercio de Valencia (este español).

El vicepresidente explicó que a él le quedan tres meses en ese puesto y que no tiene constancia de las intenciones de Lagarde. Recordó que a los miembros de la Ejecutiva del BCE los nombra el Consejo Europeo y a ese órgano le correspondería su cese, además de precisar que ella «no es» su «jefa».

«Christine Lagarde es una de las personas más elegantes en el amplio sentido del término, y cuando me refiero a esto, me refiero a que es una persona que ha conseguido muchísimo consenso en el Consejo de Gobierno del BCE. Ha hecho una magnífica labor, siempre buscando el consenso», aseguró De Guindos.

Lagarde tiene intención de dejar la presidencia del BCE antes de que termine su mandato de ocho años, en octubre de 2027, según informó el miércoles el periódico Financial Times.

Euro digital: alternativa de pago en Europa

Preguntado por otros asuntos, De Guindos sostuvo que el euro digital «es un complemento y va a ser un medio de pago en el mundo digital, tendrá límites y será una alternativa más como medio de pago en Europa, la única europea».

Recordó, los dos únicos medios de pago de este tipo que funcionan en toda Europa son Visa y Mastercard, y «ambas son americanas».

«El euro digital es exactamente igual que los billetes físicos llevado al ámbito digital. Hoy en día cada vez tenemos más transacciones ‘online’, e incluso el peso del dinero físico es menor, aunque yo creo que va a continuar teniendo un papel relevante», apuntó.

También comentó la necesidad de incrementar la autonomía europea, en la que «el euro digital va a jugar un papel importante», además de rechazar «las teorías conspiratorias» respecto a la falta de privacidad del euro digital, que «estará perfectamente garantizada», aseguró. EFE

mc/cbr/may/cma/jl

(foto)