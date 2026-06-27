Luis de la Fuente manda “ánimo” a su “amigo” Joaquín Caparros

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, mandó este viernes un mensaje de ánimo a su “amigo” Joaquín Caparrós, después de conocerse que el entrenador sevillano ha sido diagnosticado de un cáncer de colon, y trasladó su pésame al francés Didier Deschamps, seleccionador de Francia, por el fallecimiento de su madre.

“Quería aprovechar para mandar el pésame a Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre y también dar ánimo a Joaquín Caparrós, mi amigo, que hoy hemos conocido que está enfermo. Un abrazo enorme a ambos”, declaró en rueda de prensa tras la victoria de España frente a Uruguay (0-1) en la última jornada del Grupo H.

Caparrós, de 70 años y presidente de honor del Sevilla, ya recibe tratamiento contra la enfermedad, según informó el club andaluz, que le transmitió públicamente todo su “apoyo y cariño”.

El técnico de Utrera ya superó una leucemia crónica que le fue diagnosticada en abril de 2019 y que no le impidió continuar entonces con su actividad profesional en los banquillos.

Por su parte, Deschamps regresó a Francia para asistir al funeral de su madre y no dirigió a la selección francesa en el partido de este viernes contra Noruega (1-4), correspondiente a la última jornada del grupo I del Mundial.

Guy Stéphan, segundo entrenador de la selección francesa, asumió de manera interina la dirección del equipo. EFE

omb/laa