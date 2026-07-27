Luis Estrada inicia producción de ‘El enemigo del pueblo’, una crítica al México de los 90

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Ciudad de México, 27 jul (EFE).- El director mexicano Luis Estrada vuelve a los sets de grabación de la mano de Netflix para rodar ‘El enemigo del pueblo’, una película que con la actuación de Alfonso Herrera y el español José Ramón Soroiz cuestiona a la generación de mexicanos que creyó en la revolución en 1994, pero que, en la actualidad, «terminó haciendo exactamente lo opuesto».

El gigante del entretenimiento relata en un comunicado la historia del largometraje que tendrá como protagonista a Pedro Azcona, un estudiante de preparatoria con los Legionarios de Cristo, que se embarcará en un sueño anarquista y se unirá a la revolución zapatista en 1993.

La resistencia quedará en el cajón de los recuerdos, ya que, años después, Azcona «recordará su adolescencia tal como fue, o tal como la recuerda, desde el éxito y el privilegio contra el que luchó en su adolescencia», señala el texto.

El joven estudiante será interpretado por Emiliano Lach, quien debuta por todo lo alto con este papel junto a un elenco conformado por Herrera, actor que ha colaborado en varias ocasiones con Estrada, la más reciente en ‘Las muertas’, película que el cineasta estrenó el año pasado bajo el sello de Netflix.

También contará con la participación de Rafaella López, la hermana pequeña de Pedro, Ramón Soroiz (‘Maspalomas’), Cassandra Ciangherotti (‘Las locuras’), Tessa Ía (‘Nadie nos vio partir’), Naian González Norvind (‘Corina’) y Mauricio Isaac (‘Café Chairel’).

La cinta además promete la actuación especial de Damián Alcázar, el actor fetiche de Estrada desde el éxito de ‘La ley de Herodes’ (1990), así como de Tony Dalton, Ana de la Reguera, Irene Azuela, Brontis Jodorowsky, Hector Kotsifakis, Luis Fernando Peña, Carmen Beato, Sonia Couoh, Enrique Arreola, Arcelia Ramírez, Adrián Vázquez, Paloma Woolrich, entre otros.

En casi cuarenta años de trayectoria, Estrada ha demostrado que la sátira puede convertirse en un crudo retrato de la realidad de un país marcado por la violencia y la corrupción, como ocurrió en ‘El infierno’ (2010) y ‘La dictadura perfecta’ (2014), una línea que podría continuar con ‘El enemigo del pueblo’.

«‘El enemigo del pueblo’ nació de una pregunta que me he hecho muchas veces: ‘¿qué pasó con la generación que en 1994 tenía veinte años o menos, creía en la revolución y terminó haciendo exactamente lo opuesto?’ No es una pregunta retórica. Es una pregunta personal», afirma Estrada en declaraciones difundidas por Netflix.

«La generación que debía cambiar México terminó siendo, en el mejor de los casos, su mejor publicista», agregó.

La nueva creación del director llegará a la plataforma de la multinacional en 2027, cuya realización contó con el apoyo de Jaime Sampietro como coguionista y la producción ejecutiva de Sandra Solares.

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