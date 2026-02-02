Luis Fonsi: «La gente necesita bailar»

4 minutos

Alida Juliani

Madrid, 2 feb (EFE).- «La gente necesita bailar, esa es mi filosofía», dice este lunes Luis Fonsi, sobre ‘Cambiaré’, su nuevo tema, una salsa en la que mezcla sus raíces musicales con lo contemporáneo y que surge de la necesidad de salir de la «información negativa de la que vivimos rodeados», porque «pones las noticias y te deprimes».

Fonsi conversa con EFE en Madrid sobre este tema en el que comparte protagonismo con el colombiano Feid, y que llega en un momento de cambio global en el mundo.

«A veces necesitamos una canción para olvidarnos de eso, o de un día gris y lluvioso como hoy en Madrid. Se necesita alegría», dice el puertorriqueño que incursiona por primera vez en la salsa en sus 27 años de carrera, aunque es un género con el que creció en casa y en todas las celebraciones que rodearon sus primeros años de vida.

«Yo quiero traer ritmo, sabor, ganas de bailar, sin importar la temporada ni el género. Conectar en esos tres minutos y olvidar las penas», remarca Fonsi, quien aclara que ‘Cambiaré’ no es necesariamente una declaración de intenciones, porque básicamente «cambiar es cambiar, evolucionar, mejorar, aprender cosas nuevas todos los días. Es enfrentar la vida y saber ajustar lo que haga falta».

También, dice el intérprete, es una declaración de amor: «No te quiero perder, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ganarte. Si tengo que cambiar por ti, lo haré».

«Es un mensaje global, para que cada quien lo viva y lo adapte a su manera: cambios personales, profesionales, dejar hábitos atrás. Quería una canción con un mensaje potente, claro, no rebuscado. Yo cambiaré por ti, punto. Y hacerlo con ritmo alegre, con sabor», explica.

Un cambio de registro

Y el hecho de componer y grabar una salsa ya es un cambio. «Primero porque la canción salió así, no la busqué. No me senté a decir ‘voy a escribir una salsa’. La clave apareció en mi cabeza, vi la película y decidí terminarla. Segundo, porque la música ha cambiado mucho, antes no se podía cambiar de género: si eras baladista, solo baladas; si eras rockero, solo rock. Hoy la gente quiere buena música».

«Yo vengo de una generación que compraba casetes y discos y todo estaba dividido por géneros. Ahora no, ahora es música, y el artista le pone el género. La música es más libre y la gente acepta más. Además, la música tropical vive un gran momento», indica.

Desde que el puertorriqueño inició su carrera en 1998 ha vivido muchos cambios, desde sus inicios estudiando música clásica con 18 años a componer con guitarras eléctricas, pop rock o género urbano.

«Después me atreví a cantar tropical por primera vez. Siempre es una búsqueda, una experimentación. A veces sale bien, otras no, pero ahí es donde uno crece», dice.

«Cuando uno se arriesga y sale de la zona de confort, pasan cosas importantes. ‘Despacito’ fue eso, un riesgo enorme, algo totalmente distinto. No le tengo miedo a crecer ni a hacer cosas diferentes», afirma.

Y sobre si ese súper éxito ha supuesto un hándicap para su carrera afirma tajante que no: «no vivo con ese estrés».

«Lo que pasó con ‘Despacito’ no se va a repetir y no puedo vivir buscando esos números. Fue un fenómeno. Yo no busco fenómenos, busco música. Estoy agradecido, me cambió la vida, me abrió el mundo. Nunca me cansaré de cantarla», asegura.

Un nuevo ciclo

‘Cambiaré’ es «el primer capítulo de un nuevo ciclo», el primer single del próximo disco que Fonsi todavía está terminando y que todavía no tiene un camino definido.

«Mis discos siempre han sido mixto, con baladas, canciones fiesteras. Ahora entra un color nuevo, lo tropical. Cambia la banda, la percusión, los metales, la gira. Hay cambios bonitos», dice el puertorriqueño que, aunque no tiene todavía nombre pensado para este nuevo trabajo, cree que habrá una gira allá para finales de este año.

Y no solo en lo profesional se plantea cosas nuevas, también tiene metas pendientes en lo personal, como viajar solo.

«Nunca lo he hecho, ni siquiera ir al cine solo. Me da miedo, pero quiero aprender a estar conmigo mismo, tener paz (…), hacer cosas que para muchos son normales y para mí no. Tener tiempo para mí», concluye. EFE

ajs/agf

(foto) (vídeo)