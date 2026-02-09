Luis Fonsi a Bad Bunny: «Lo que hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes»

3 minutos

San Juan, 9 feb (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi afirmó que la actuación de su compatriota Bad Bunny en el descanso del Super Bowl «no tiene precedentes», tras presenciar físicamente el espectáculo junto a otros varios artistas y deportistas de la isla.

«Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino, nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad», señaló Fonsi en su cuenta de Instagram tras la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny.

Fonsi, quien acudió al encuentro final de la NFL entre los ahora campeones Seattle Seahawks y New England Patriots junto a su esposa, la modelo española Águeda López, dijo que bailó, cantó y lloró durante el acto de Bad Bunny, el de mayor audiencia en la historia con 153 millones de televidentes.

El intérprete de ‘Despacito’ y fiel seguidor de la NFL dijo además que Bad Bunny ganó el Super Bowl junto con los demás artistas y seguidores, y que su mensaje de unión latinoamericana entre los migrantes en Estados Unidos «llegó a quienes no quieren oír», en referencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su plan migratorio.

«Que orgullo boricua. We’re América together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. GRACIAS», apuntó Fonsi, seguidor de los San Francisco 49ers.

Además de Fonsi, otros artistas latinos que acudieron al Levi’s Stadium, en California, y que resaltaron la actuación de Bad Bunny fueron su compatriota Eladio Carrión y el colombiano J Balvin. Así como otras estrellas de la música, como el canadiense Justin Bieber.

«Pecho inflao. Gracias», señaló Carrión en una historia en su cuenta de Instagram, en la que mencionó a Bad Bunny y a su representante, Noah Assad.

Carrión y J Balvin, quien lució un abrigo de cuero con la frase ‘Latino Gang’ (Banda latina), se sentaron uno detrás del otro en el partido y disfrutaron del espectáculo, en el cual también participaron Lady Gaga y Ricky Martin.

Lady Gaga cantó y bailó a ritmo de salsa su canción ‘Die with a smile’, mientras que Martin acompañó a Bad Bunny en el coro del tema ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

En representación del género de la salsa, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa felicitó en su cuenta de Instagram a Bad Bunny por su acto musical y afirmó que «sin duda alguna, PR es otra cosa».

Y el también artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro resaltó en un mensaje en su cuenta de X que «que viva la BOMBA,La PLENA, LA SALSA, EL HIPHOP y sobretodo que VIVA El REGGAETON».

Mientras que el reguetonero Jowell, del dúo de Jowell y Randy, tildó de «hipócritas» a los que «los otros días», en referencia a cuando arrancó el reguetón a principios de los noventa, «odiaban nuestra cultura» y a Bad Bunny, y ahora «son los más mamones» (aprovechados).

«Me imagino cómo se sentirán por dentro. La verdadera bofetá sin manos pa ustedes bebecitos», atizó el veterano artista urbano, que aparece en el exitoso tema de Bad Bunny, ‘Safaera’.

En la actuación también aparecieron en la casita de Bad Bunny que formaba parte del escenario, artistas como Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B o Young Miko.

Además, mientras Bad Bunny recorría el escenario y antes de la actuación de Lady Gaga, una pareja de novios se casó, y los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas aparecieron lanzando puños simulando una pelea entre un puertorriqueño y un mexicano. EFE

jm/agf