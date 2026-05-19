Luis Fonsi viste un caftán firmado por una diseñadora marroquí

2 minutos

Rabat, 19 may (EFE).- La firma marroquí Maison Fatim presentó un caftán destinado al cantante puertorriqueño Luis Fonsi, en una iniciativa que tiene como objetivo promover esta prenda tradicional a nivel internacional.

La prenda, elaborada por la diseñadora marroquí Fatima Ezzahra Filali Idrissi, está inspirada en elementos del patrimonio cultural marroquí, incorporando referencias al zellige, bordados tradicionales y símbolos identitarios de Marruecos, según un comunicado de la firma marroquí.

Según la misma fuente, que publicó fotos de Luis Fonsi con una chaqueta de terciopelo con bordados típicos de un cafrán, la ropa forma parte de su línea orientada a promover el caftán marroquí y la artesanía nacional en escenarios internacionales.

Añadió que varias celebridades del mundo artístico han vestido creaciones de la firma como el actor y cantante estadounidense Will Smith, la cantante libanesa Haifa Wehbe, el cantante egipcio Mohamed Ramadan o la actriz egipcia Yousra.

El caftán es la máxima expresión de elegancia femenina en Marruecos. Esta prenda dio el salto a la alta costura europea cuando en los años 60 el diseñador Yves Saint Laurent -un enamorado de Marruecos- lo incorporó a una colección.

Más tarde también inspiró a grandes de la moda como Oscar de la Renta, Valentino, Jean Paul Gaultier o Elie Saab. Ahora el caftán se exporta como producto de lujo en todo el mundo árabe y también a países occidentales

En diciembre de 2025, el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió el caftán de Marruecos en su Lista Representativa y puso fin a una polémica tensión con Argelia sobre la paternidad de este traje. EFE

fzb/mar/rod

(foto)