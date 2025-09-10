Luis Javier Suárez sobre su póker con Colombia: «Esto es un sueño»

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 9 sep (EFE).- El delantero Luis Javier Suárez, quien estampó su nombre en la historia de la selección Colombia al anotar este martes cuatro de los seis goles que encajó Venezuela en la derrota 3-6 en la última fecha de la eliminatoria sudamericana, calificó lo ocurrido como «un sueño».

«Esto es un sueño. Yo creo que ni en los mejores sueños que tiene uno de niño, de grande, del día prepartido, se te pasa por la cabeza en un partido tan importante representar a tu país y meter cuatro goles, nadie en la historia lo había hecho», declaró el ariete del ​Sporting CP de Portugal, en una conferencia de prensa.

Para el atacante, que batió al portero venezolano Rafael Romo a los minutos 42, 50, 59 y 67, el equipo colombiano, que llegó a Maturín con la clasificación asegurada, «hizo un partido muy serio».

«En el principio nos costó. Sabíamos que ellos venían con hambre, con ganas de sacar el resultado, pero fuimos inteligentes, fuimos madurando el partido y lo llevamos a nuestro terreno y supimos aprovechar esos espacios», destacó.

A juicio del oriundo de la caribeña ciudad de Santa Marta, Venezuela «complicó mucho al principio» al conjunto cafetero, que comanda el estratega argentino Néstor Lorenzo.

Sin embargo, afirmó que a su rival «le pesó» el gol que la selección de Bolivia anotó para derrotar a Brasil y asegurar, finalmente, su pase a la repesca.

«A partir de ahí salieron a buscar el partido y dejaron muchos espacios atrás y tenemos jugadores muy rápidos. Tuvimos hoy eficacia», sentenció.

Colombia terminó tercera en las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, por debajo de Argentina y Ecuador, mientras que Venezuela, con 18 puntos, finalizó en el octavo puesto de la clasificación y se mantiene como la única selección sudamericana que no ha participado de un Mundial de fútbol. EFE

