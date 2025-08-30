Luis Pérez gana la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas

2 minutos

Santo Domingo, 30 ago (EFE).- La plancha Uno del Movimiento Marcelino Vega (MMV), que encabeza Luis Pérez, ganó todos los organismos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en las elecciones celebrada el viernes.

Al dar los resultados preliminares de los comicios de la organización, la Comisión Nacional Electoral proclamó la victoria de la Plancha Uno, pasadas las dos de la madrugada del sábado 30 de septiembre, tras paralizar el conteo habiendo registrado y validado más de 1,300 votos emitidos en las 30 seccionales de la organización.

Acorde a los resultados contenidos en el primer boletín, el Comité Ejecutivo de la Plancha Uno del MMV obtuvo 618 votos, para un 48 % de un total de los votos emitidos, informó en nota de prensa el coordinador del MMV, Olivo De León.

Mientras que la plancha Dos del Movimiento Convergencia, encabezada por Gustavo Guzmán, obtuvo 248 votos, para un 19 %, y la plancha Tres, de Aurelio Henríquez, alcanzó 435 votos, para un 33 %.

En el IPPP, la plancha Uno, en cuya cabeza figura Gabriel Cruz, logró obtener 462 votos, para superar a la Dos, liderada por Luis García, por quien votaron 254; mientras que la plancha Tres, encabezada por Siddy Roque, obtuvo 400 votos.

En el Tribunal Disciplinario, la plancha Uno del MMV, dirigida, en este renglón por Yudelki Guerrero, logró reunir 503 votos; la número Dos, dirigida por Rafael Peralta Romero, obtuvo 226 votos; y la número Tres, encabezada por Teófilo Bonilla, logró 348 votos.

Mientras que, en la seccional del Distrito Nacional, el MMV, que postuló a Wilder Páez, se alzó con la victoria, al obtener el voto de 286 periodistas, contra 235 de Descorides de la Rosa, de la plancha Dos; y 240 de Francisco Marte, de la plancha Tres.

La plancha Uno del Movimiento Marcelino Vega (MMV)ganó las elecciones en 21 de las 30 seccionales del CDP, incluyendo la de Nueva York.EFE

rsl