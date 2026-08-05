Luis Pizarro, nuevo director de Unitaid: «trabajaré por la reforma de la salud global»

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Antonio Broto

Ginebra, 5 ago (EFE).- El médico chileno Luis Pizarro ha sido nombrado director ejecutivo de la alianza sanitaria internacional Unitaid, un puesto en el que intentará contribuir a la reforma de la arquitectura de la salud global, según destacó en entrevista para EFE en la sede de la institución en Ginebra.

«Mi objetivo será poder movilizar Unitaid para proponer respuestas en todo este movimiento que se está viviendo hoy en la salud mundial y ‘salir por la puerta de arriba’, con una nueva arquitectura que atienda las necesidades de las personas», explicó Pizarro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con la que Unitaid colabora estrechamente, ha propuesto esta reforma ante los desafíos que las redes sanitarias globales viven debido a los recortes financieros por parte de muchos Estados, y las emergencias derivadas tanto del cambio climático como de los crecientes conflictos.

En regiones como Latinoamérica, recordó Pizarro, el calentamiento global está trayendo por ejemplo un aumento de la incidencia de enfermedades con el dengue, con epidemias incluso en grandes ciudades como Buenos Aires o Lima, para las que el mundo «tiene que estar preparado».

Unitaid, 20 años de labor humanitaria

Fundada en 2006 por cinco países (Chile, Francia, Reino Unido, Noruega y Brasil), Unitaid tiene por objetivo lograr que medicamentos, vacunas y otras herramientas de la salud lleguen lo antes posible a los países de rentas medias y bajas una vez desarrollados.

Pizarro, que viene de dirigir una institución que promueve esas innovaciones, la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi), y que comenzó su labor humanitaria en una ONG, Solthis, subraya que Unitaid ejerce de puente entre estos dos tipos de organizaciones.

«Tratamos de llevar esa innovación lo más rápido posible a las personas, a los sistemas de salud, para salvar el mayor número de vidas», resumió.

Con este objetivo Unitaid detecta fármacos prometedores, financia su introducción en mercados cuando aún son caros o poco asequibles, y negocia mecanismos para reducir precios, incluyendo acuerdos con fabricantes.

En sus primeros años, Unitaid se enfocó, como otras iniciativas de salud global, en grandes retos sanitarios globales como el VIH/sida, la tuberculosis o la malaria, pero ha ido diversificando su actuación, «entendiendo que las necesidades iban más allá», señaló el médico chileno.

«Hoy en día, por ejemplo Unitaid, juega un papel muy importante en lo que es salud maternoinfantil, tratando de prevenir la muerte de mujeres cuando van a dar a luz, o del virus del papiloma, causante del cáncer cervical de útero», explicó.

«Vamos a tener que seguir adaptándonos siempre a las necesidades de las personas que más lo necesitan, subrayó el médico chileno, que ha trabajado en países como Níger o Guinea.

Destacada labor con las enfermedades ‘olvidadas’

Con Pizarro al frente, el DNDi logró en 2023 el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y según el chileno, el trabajo mano a mano entre esa iniciativa y Unitaid ha de continuar con su llegada a la dirección de la segunda, como parte del mencionado proceso de reforma de la arquitectura de salud global.

Recordó que entre las «enfermedades desatendidas» se encuentran muchas que afectan a poblaciones en países de bajos recursos, en zonas remotas o que «no interesan a la industria farmacéutica».

El DNDi trabajó de esta forma en la atención a problemas como la enfermedad de Chagas, endémica de América Latina pero con casos ya detectados en países como Estados Unidos o España, y también en fármacos pensados para niños seropositivos.

«Muchos dirán que el VIH no es una enfermedad desatendida porque hay mucha investigación al respecto, pero lo es en el caso de los niños, ya que al ser pocos los afectados en los países más desarrollados, no se investigaba lo suficiente en medicamentos adaptados para la infancia», explicó.

Preguntado sobre los retos sanitarios en América Latina, Pizarro subrayó que uno de ellos es lograr universalizar más la atención sanitaria, tras 20 años en los que el aumento de la inversión privada en la salud regional produjo muchos beneficios pero no trajo protección social para las clases más desfavorecidas.

Otro desafío, ligado al desarrollo económico rápido en muchos países de la región, es que vino acompañado de hábitos de nutrición o sedentarismo que trajeron impactos muy negativos, indicó Pizarro, quien recordó que «países como México y Chile tienen hoy las tasas más altas de obesidad infantil del mundo». EFE

abc/fpa

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