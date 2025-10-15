Luis Robles asegura desde España que «vivió una pesadilla» en prisión en Cuba

3 minutos

Madrid, 15 oct (EFE).- El cubano Luis Robles, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional y quien dejó la isla para instalarse en España, afirmó este miércoles que “vivió una pesadilla” durante los cuatro años y medio que permaneció preso tras protagonizar una protesta pacífica en 2020.

“Me hicieron vivir una pesadilla como si fuera uno de los terroristas más grandes del país, cuando lo único que exigí fue libertad”, declaró Robles en rueda de prensa desde Madrid, donde llegó el lunes exiliado junto con su hijo de siete años y su madre.

El joven de 32 años denunció además que en la cárcel fue “víctima” y sufrió una “persecución, castigos, falta de atención médica”.

“Gracias a mi madre, mi caso se dio a conocer en los medios”, explicó Robles durante el encuentro, en el que participó telemáticamente el líder opositor José Daniel Ferrer, quien llegó el lunes a Miami (EE .UU.) como refugiado político tras un acuerdo entre los Gobiernos de Cuba, EE.UU. y el Vaticano.

Robles, conocido también como el “joven de la pancarta”, se manifestó en 2020 en solitario con un letrero en un céntrico paseo peatonal de La Habana en el que pedía la liberación del rapero disidente Denis Solís, quien había sido condenado a ocho meses por desacato.

El manifestante fue detenido tras permanecer con su pancarta varios minutos. En aquella ocasión, la televisión estatal justificó el arresto al alegar que Robles se había resistido y protagonizó un “franco acto de provocación”. Sin embargo, los vídeos que circularon el día de su detención mostraron lo contrario.

Días antes, Cuba vivió una de las mayores protestas en las pasadas décadas, cuando cerca de 300 personas protagonizaron una sentada afuera del Ministerio de Cultura en protesta por la detención de integrantes del Movimiento San Isidro, liderado por el conocido artista – sentenciado a 6 años de prisión– Luis Manuel Otero Alcántara.

Robles fue sentenciado en la isla a cinco años de cárcel por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Luego, estuvo dentro de los excarcelados en enero de este año durante el proceso de puesta en libertad anunciado por Cuba tras la decisión de EE.UU. de sacar a la isla de la lista de países que promocionan el terrorismo.

El joven cubano expresó al final de la rueda de prensa su deseo de “vivir en una tierra próspera que no le pertenezca a ningún Gobierno ni a un Partido (político)”.

“Aún quedan muchos jóvenes presos políticos y quiero darles voz a los que siguen allá (Cuba) y exigir derechos para el pueblo de Cuba y que hoy injustamente sigue sufriendo condenas por alzar su voz solamente”, remarcó. EFE

lh/jce/rf