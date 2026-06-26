Luis Suárez: A Uruguay le encantan «las situaciones límite»

Compartir

2 minutos

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El delantero del Inter Miami Luis Suárez ha reconocido que a la Celeste le encantan «las situaciones límite», algo que parece integrar su ADN, en referencia al encuentro que este viernes disputarán esa selección y España en la última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Uruguay.

«Estamos en esa situación a la que nunca queremos llegar, pero a la que parece que estamos destinados. Nos encantan las situaciones límite. En 2014 ya pasó, en 2018 nos clasificamos primeros y tuvimos que ganar en octavos a Portugal», explicó el exinternacional uruguayo durante una entrevista concedida en las últimas horas a la española Cadena SER.

Si quiere alcanzar la ronda de dieciseisavos, Uruguay necesita sumar puntos ante España, líder del grupo, con 4 puntos, ya que, tras sus dos empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde, acumula dos y debe estar pendiente del resultado entre estos dos últimos (Cabo Verde es tercero, con 2; Arabia, último, con uno).

«Ya estamos acostumbrados. El uruguayo va a sacar su rebeldía y va a demostrar por qué somos Uruguay. Los jugadores son de nivel mundial y hay que confiar en ellos», añadió.

Sobre el partido de este viernes entre los equipos que dirigen Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa, el delantero consideró que España ha ido «de menos a más» en el torneo y advirtió de la dificultad del encuentro para la Celeste.

«La gente se sorprendió con lo de Cabo Verde, pero pasó con muchas selecciones. Los debutantes, los nervios… Luego España demostró su nivel y va a ser muy complicado para Uruguay porque quiere demostrar que es la candidata», indicó.

Preguntado por Lamine Yamal, Suárez evitó comparaciones con Lionel Messi, aunque destacó el talento del joven internacional español. «Las comparaciones son odiosas. A Leo se le veía algo cuando empezó y a Lamine también», señaló.

A su juicio, el futbolista más determinante de la selección española es Pedro González López ‘Pedri’. «España depende más de Pedri. Si le das espacio, marca mucho la diferencia», aseguró.

El uruguayo también elogió a Messi, compañero suyo en el Inter Miami y con el que también compartió vestuario en el Barcelona, además de ser grandes amigos, del que destacó su competitividad: «Hay que aplaudirle y disfrutarle. No necesita demostrar nada, pero quiere seguir siendo el mejor». EFE

sd/mr/cmm