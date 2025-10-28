Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la próxima gala de los Premios Goya

Madrid, 28 oct (EFE).- El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya del cine español, que se celebrarán el 28 de febrero próximo en Barcelona.

Será en una gala amena, diversa y musical, explicaron los artistas españoles este martes, y ellos también cantarán.

Tosar y Bandini, que fueron premiados en otras ediciones, aseguraron que tratarán de reflejar el «dinamismo» y la potencia del cine español en la actualidad.

«Si podemos hacer una gala divertida, amena y que proyecte lo que hacemos en las películas, será un objetivo maravilloso», comentó el actor, que resaltó su «alma cabaretera».

Remarcó que se trata de unas galas «normalmente largas», así que animó a los premiados a ser «lo más sintéticos posible» con sus palabras cuando recojan el goya.

La cantante comentó que será un espectáculo con música y «toques de obra de teatro» para hacer reír. «Cosas sencillas, pero bien hechas», sintetizó.

Entre otros premios de esta edición, quince películas competirán por la nominación al Goya de Mejor Película Iberoamericana, entre ellas la colombiana ‘Un poeta’, la argentina ‘Belén’ y la chilena ‘La misteriosa mirada el flamenco’. EFE

