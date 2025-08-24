Luisa González dice que buscan ligarla al Cartel de los Soles en Ecuador para encarcelarla

Guayaquil (Ecuador), 24 ago (EFE).- La excandidata presidencial del correísmo Luisa González aseguró que buscan vincularla a ella y al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) con el denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de perseguirlos y encarcelarlos.

González, que se encuentra en un recorrido por varios países europeos, dijo el sábado ante militantes de su partido que viven en Suiza que en Ecuador «están diciendo» que su campaña para las recientes elecciones presidenciales -en las que ganó Daniel Noboa- «la financió Maduro».

«Cincuenta millones de dólares, supuestamente. ¿Cómo los hicieron llegar? ¿Cómo nadie se dio cuenta?», ironizó la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, cuyo líder es Correa, aliado de Maduro.

«Pero, ¿cuál es la historia ahí? Querernos vincular a nosotros para podernos perseguir y encarcelar. Y probablemente quieran sentenciar a Rafael Correa, quieran procesarlo, y quieran encarcelarme a mí. Y yo les digo: mi vida por mi patria y por este proyecto», añadió González en su discurso, capturado en un video que se hizo viral en redes sociales y que ella confirmó este domingo.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

El pasado 14 de agosto, el presidente Noboa declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de las bandas criminales a las que el mandatario le declaró la «guerra» desde inicios de 2024.

En una entrevista publicada este domingo por el diario argentino Clarín, Noboa aseguró que existe «un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González», aunque no dio más detalles.

«El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante», afirmó el presidente ecuatoriano, que hace unos días estuvo en Argentina como parte de una gira oficial que incluyó también Brasil y Uruguay, y que desde este domingo lo lleva hacia Japón y Vietnam.

González dijo en Suiza que le parecía mucha «casualidad» que el presidente Trump señale a Maduro como supuesto líder del cartel y que lo acuse de enviar droga a ese país, ya que «Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo».

La excandidata presidencial, que nunca reconoció los resultados de los recientes comicios en Ecuador, aseguró este domingo que se ratificaba en sus palabras, pues le parecía «raro» que siendo Estados Unidos el «principal destino de droga» no controle «sus fronteras, puertos y territorio».

«Lo tienen todo. Tecnología, CIA, DEA, FBI y siete bases militares en Colombia. Raro ¿no?», añadió la también abogada.

El expresidente Rafael Correa no se pronunció sobre el tema, pero compartió en su cuenta de la red social X la publicación que hizo este domingo González. EFE

