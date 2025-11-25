Lukashenko aboga por relaciones más «avanzadas» con Venezuela e invita a Maduro a su país

Moscú, 25 nov (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, abogó este martes por unas relaciones «avanzadas» con Venezuela e invitó al líder de ese país, Nicolás Maduro, a visitar Minsk.

«Le pido que diga a mi amigo Nicolás Maduro que siempre le esperamos en Bielorrusia. Es hora de que nos visite», dijo Lukashenko, citado por la agencia BELTA, al embajador venezolano, Jesús Rafael Salazar Velásquez.

Agregó que Minsk y Caracas deben tener unas relaciones más «activas y avanzadas» y prometió que hará lo posible para «encontrar tiempo» y visitar Venezuela.

En cuanto a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, Lukasheno se mostró convencido de que «se puede hallar una salida de cualquier situación».

Bielorrusia recientemente entabló un diálogo directo con Estados Unidos y comenzó a liberar a algunos presos políticos.

Washington a cambio levantó sus sanciones contra la principal aerolínea del país, Belavia. EFE

mos/psh