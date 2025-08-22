The Swiss voice in the world since 1935

Lukashenko admite las negociaciones con EE.UU. para la liberación de los presos políticos

Moscú, 22 ago (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, admitió este viernes que su Gobierno está negociando con Estados Unidos la liberación de los presos políticos bielorrusos.

«Advertí a los estadounidenses que si descubrimos que están empezando a seguirles la corriente a nuestros (opositores) exiliados y a jugar algún tipo de juego juntos, detendremos de inmediato todas las negociaciones», dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA.

El mandatario bielorruso comentó así las solicitudes que los opositores al Gobierno, refugiados en Occidente, envían a Washington para que ayude a liberar a los presos políticos, cuya existencia es oficialmente negada por Minsk pese a las negociaciones con Estados Unidos.

Según Lukashenko, las autoridades estadounidenses le han asegurado que negocian con su Gobierno y no con la oposición en el exilio.

Se trata de la primera vez que el líder bielorruso, en el poder desde hace más de tres décadas, reconoce la existencia de conversaciones sobre la liberación de más de 1.300 presos políticos, según los cálculos de defensores de derechos humanos.

A mediados de junio el presidente bielorruso recibió al enviado del estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, en Minsk, donde se cree que las partes avanzaron en las negociaciones para la liberación de los presos políticos bielorrusos.

La semana pasada, Lukasheno conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien luego escribió en su red social Truth Social que pidió a su homólogo bielorruso liberar a 1.300 prisioneros más tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, incluido el líder opositor, Serguéi Tijanovski. EFE

mos/psh

