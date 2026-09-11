Lukashenko anuncia el primer cargamento de potasio para EE.UU.

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Moscú, 11 sep (EFE).- El líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, anunció hoy el primer cargamento de potasio con destino a Estados Unidos, aunque exigió el retorno de los activos bancarios congelados en territorio estadounidense.

«Ahora estamos cargando el potasio. Se lo vendemos a Estados Unidos», dijo, según la agencia oficial BELTA.

Lukashenko recuerda que cuando en diciembre pasado EE.UU. levantó las sanciones contra el potasio, éste le dijo que ya había comprometido todas las exportaciones de potasio para ese año.

«Ahora ha surgido la opción de cargar un barco. Llévenselo», afirmó.

Eso sí, a cambio, exigió la devolución de los aproximadamente 44 millones de dólares congelados en el Citybank. «¡Devuelvan el dinero! Eso es una vergüenza para EE.UU. Después ya podremos ponernos de acuerdo sobre cosas más serias», señaló.

El líder autoritario también se mostró dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero «para la galería», sino para hablar de cooperación en muchos ámbitos y el levantamiento de las sanciones.

En su momento, la oposición bielorrusa en el exilio comentó a EFE que Washington estaba muy interesado en el potasio bielorruso en el marco de su actual guerra comercial con Canadá, su mayor suministrador de fertilizantes.

Bielorrusia, país acusado por Ucrania de complicidad en la invasión rusa, exportaba un 20 % del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).EFE

mos/jgb