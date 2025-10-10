Lukashenko arremete contra el Comité del Nobel por no premiar a Trump

Moscú, 10 oct (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, arremetió hoy contra el Comité del Nobel por darle el Premio de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado y no al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que este lo merecía totalmente.

«Esto es una tontería total. Trump merece el premio Nobel», aseveró en declaraciones al servicio de prensa de la Presidencia bielorrusa.

Según Lukashenko, Trump debía haber sido premiado «por todos los mismos motivos que en los últimos tiempos los premios Nobel se otorgaban a cualquiera».

«Recuerden al presidente de Estados Unidos (Barack Obama), al que le dieron el premio sin haber hecho nada, apenas había comenzado su presidencia. Trump no ha hecho poco por la paz. Ellos han hecho un mal favor a los procesos de paz. A todos. Trump podría ofenderse», añadió.

Dijo que «el Comité Nobel no otorgó el premio de la paz, sino un premio a quienes no están interesados en la paz».

«No conozco a esa persona venezolana ni quiero hablar de ella, pero estoy convencido que desde todos los puntos de vista, y sobre todo para atar a Trump a los procesos de paz, habría que haberle dado el premio», indicó.

«Es una decisión miope, totalmente incomprensible», zanjó.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que la opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

