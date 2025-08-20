Lukashenko asegura a Pezeshkian que está dispuesto a cooperar militarmente con Irán

Moscú, 20 ago (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró hoy en Minsk a su colega iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a cooperar militarmente con la república islámica.

«Estamos dispuestos a discutir cualquier asunto. No hay temas secretos para nosotros. Desde el abastecimiento de alimentos a su país hasta la cooperación técnico-militar», dijo al comienzo de su reunión, según informa la agencia oficial BELTA.

Añadió que «aquí no hay secretos. Nosotros no hacemos amigos contra nadie, todo lo hacemos en beneficio de nuestros pueblos».

Pezeshkian, que llegó anoche a Minsk procedente de Armenia, subrayó que Irán y Bielorrusia comparten posturas en el plano internacional, algo que debe plasmarse en el ámbito económico, turístico y cultural.

«Y también, como usted ha dicho, en el desarrollo de la cooperación técnico-militar», precisó.

Recordó que ambos países ansían seguir siendo independientes y que el desarrollo de la cooperación bilateral puede contribuir a «neutralizar las sanciones ilegales» impuestas por Occidente.

«Ya son más de 40 años que ellos adoptan sanciones contra nuestro país, hace poco comenzaron a imponérselas a ustedes», señaló.

Pezeshkian tachó de «destructiva» la política que practican Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo, «lo que es inaceptable para nosotros».

Bielorrusia, país limítrofe con la OTAN y principal aliado de Rusia en la guerra en Ucrania, alberga actualmente armas nucleares tácticas rusas.

Antes de la visita, Teherán agradeció en un comunicado a Minsk su condena del ataque israelí contra territorio iraní, que calificó de agresión.

Por ello, la república islámica se muestra dispuesto a desarrollar la cooperación estratégica con la antigua república soviética, con la que el volumen comercial creció un 14 % en 2024.

Lukashenko, en el poder desde 1994, está intentando normalizar las relaciones con EE.UU. y la pasada semana incluso mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.EFE

