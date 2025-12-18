Lukashenko dice que el misil ruso Oréshnik ya ha sido desplegado en Bielorrusia

1 minuto

Moscú, 18 dic (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este jueves que el sistema de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik enviado por Moscú ya ha sido desplegado en Bielorrusia.

«Lo tenemos desde ayer y ya se encuentra en servicio de combate», dijo el mandatario en un mensaje el pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.

En septiembre pasado, Bielorrusia confirmó que durante las maniobras estratégicas Západ-2025 se practicó el despliegue de los misiles Oréshnik.

El viceministro de Defensa bielorruso, Pável Muraveiko, dijo entonces que durante las maniobras se planificó tanto el emplazamiento de los Oréshnik como la simulación del lanzamiento de armas nucleares «no estratégicas».

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Estos misiles fueron presentados en sociedad a finales de 2024 durante un ataque contra una fábrica militar en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles que el Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de que termine el año. EFE

