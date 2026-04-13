Lukashenko espera continuar amistad y cooperación con Budapest tras victoria de Magyar

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Moscú, 13 abr (EFE). – El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, confió este lunes en que su país continuará las relaciones de amistad y cooperación con Hungría tras la victoria de Péter Magyar en las elecciones parlamentarias del domingo.

“Alexandr Lukashenko felicitó al líder del partido Tisza, Péter Magyar, por su victoria en las elecciones parlamentarias”, señaló la Presidencia bielorrusa en un comunicado.

El líder bielorruso confió en la continuidad de la línea pragmática de Budapest y su compromiso con la seguridad internacional y el respeto de todos los pueblos.

Asimismo, expresó la confianza en que perduren “las tradiciones de amistad y cooperación mutuamente beneficiosas” entre Bielorrusia y Hungría.

Previamente, también el Kremlin se mostró dispuesto a continuar los contactos pragmáticos con Budapest pese a la derrota de su aliado Viktor Orbán en las elecciones del domingo.

«Hungría hizo su elección. La respetamos», dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Con el 96,9 % de los votos contados, el partido opositor húngaro Tisza, liderado por Magyar, se llevó 138 de los 199 escaños de la Cámara, mientras que el hasta ahora gobernante partido Fidesz, obtiene 55 parlamentarios, frente a los seis de la formación extremista de derechas Nuestra Patria.

En su primer discurso tras confirmarse su arrolladora victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno «un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN».EFE

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