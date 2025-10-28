Lukashenko está dispuesto a disculparse por globos pero ve absurdo cierre frontera lituana

2 minutos

Moscú, 28 oct (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se mostró hoy dispuesto a disculparse por los globos que invadieron el espacio aéreo de Lituania, aunque consideró «absurdo» el cierre de la frontera por ese motivo.

«Si uno es culpable, siempre hay que disculparse. Si concluimos que somos culpables, si ellos nos convencen (…), nos disculparemos, seguro», dijo al intervenir durante la III Conferencia Internacional sobre Seguridad Eurasiática que se celebra en Minsk, según la agencia BELTA.

Con todo, tachó de «absurdo» que el argumento para el cierre de la frontera con el país miembro de la Unión Europea y de la OTAN sean los globos de contrabandistas bielorrusos con cigarrillos.

«Incluso para un país tan pequeño como Lituania, eso es una minucia», señaló.

Insistió en que dicha controversia debe solucionarse en el lugar de destino de los globos, ya que -argumentó- «no volaron hacia allí así como así. Allí los recibió alguien, alguien estaba interesado. Hay que encontrar esas cosas y cortarlas de raíz».

«Puedo decir con responsabilidad que no se trata de ningún contrabando especial», añadió y subrayó que Minsk no está interesada en una escalada con Europa, «incluso con Lituania y Polonia».

Lituania cerró este domingo indefinidamente su frontera con Bielorrusia después de que el aeropuerto internacional de Vilna dejara de operar por tercera noche consecutiva tras detectarse globos en el espacio aéreo del país báltico procedentes de Bielorrusia.

El Ministerio del Interior de Lituania, responsable del Servicio de Guardia Fronteriza, afirmó que «el número de globos de contrabando detectados en 2025 (557) es más del doble que en 2024 (226)».

En total, este año se incautaron más de 1,1 millones de paquetes de cigarrillos transportados por aire, de los cuales unos 800.000 se transportaron utilizando globos.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, anunció el lunes que el Ejército lituano podrá derribar los globos de contrabandistas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, mostró la víspera su «plena solidaridad» con Lituania y pidió al Gobierno bielorruso que ponga fin a «las acciones persistentes y provocativas contra la UE y sus Estados miembros».

«Estas actividades híbridas deben cesar y Bielorrusia debe prevenir nuevos incidentes», escribió en redes sociales Costa, quien aseguro que «la UE seguirá presionando al régimen por su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania y apoyará la protección de su frontera oriental». EFE

mos/ah