Lukashenko felicita al pueblo español por su Fiesta Nacional

Moscú, 12 oct (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, felicitó hoy al pueblo español por su Fiesta Nacional en un comunicado difundido por el departamento de prensa de la Presidencia de Bielorrusia.

Lukashenko destacó que esta celebración «encarna el honor y la dignidad, el coraje y la abnegación del pueblo español, refleja su papel significativo en la historia europea y mundial y simboliza la unidad del país».

«Estoy seguro que la aspiración de lograr una cooperación pacífica y mutuamente beneficiosa, al diálogo constructivo y las relaciones de amistad se corresponde totalmente con los intereses sinceros de los bielorrusos y españoles y es la base de los contactos bilaterales pese a las complejas tendencias geopolíticas de los últimos años», sostuvo.

En nombre del pueblo bielorruso y el suyo propio, Lukashenko deseó a los ciudadanos de España una fuerte salud, felicidad, bienestar y solidaridad nacional.

España celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, el día en que el almirante Cristóbal Colón llegó a América en 1492. EFE

