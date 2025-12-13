Lukashenko indulta a un Nobel de la Paz y a los principales líderes opositores bielorrusos

1 minuto

Moscú, 13 dic (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó hoy al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y a los dos principales líderes opositores en prisión, María Kolésnikova y Víctor Babariko.

Según informó el sábado la organización de derechos humanos Viasna, cuyo jefe es Bialitski, la liberación se produjo después de las consultas mantenidas en Minsk durante los últimos dos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole.EFE

