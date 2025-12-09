Lukashenko llama a Lituania al diálogo para solucionar conflicto con globos bielorrusos

Moscú, 9 dic (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, llamó hoy al diálogo a las autoridades lituanas, que declararon este martes el estado de emergencia a nivel nacional para hacer frente a los globos de contrabando que llegan desde territorio bielorruso.

«Si intentan iniciar algún tipo de conflicto aquí, será muy difícil que lo logren. Siempre alcanzaremos un acuerdo con el pueblo lituano, igual que con los polacos. Son nuestra gente», señaló Lukashenko durante una reunión del Consejo de Seguridad.

Subrayó que los pilotos con los que consultó le confirmaron que incluso en el caso improbable de que los globos alcanzaran grandes alturas no representarían un problema para la aviación civil.

«Lo que nos dicen hoy los lituanos es imposible», dijo y acusó a Vilna de politizar la situación.

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Ígor Sekreta, aseguró que Minsk propuso a Vilna abrir consultas en varias ocasiones, la última de ellas en la reunión ministerial de la OSCE.

«Cualquier contacto político con la parte bielorrusa es, por algún motivo, interpretada por los lituanos como una derrota. Espero que en breve impere la opinión de los políticos sensatos, que en Lituania los hay, y se tome la decisión de mantener esos contactos», comentó, según informó la agencia BELTA.

El contrabando de cigarrillos en globos enfrenta a ambos países desde hace meses, lo que llevó incluso a Vilna a cerrar provisionalmente la frontera entre ambos países con los consiguientes atascos de cientos de camiones.

«Debido a la amenaza continua para los intereses de seguridad nacional del Estado y al peligro para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente que representan los ataques de globos lanzados desde Bielorrusia hacia territorio lituano y que transportan contrabando, se declara un estado de emergencia a nivel nacional en todo el país», informó hoy en un comunicado el Gobierno lituano.

La primera ministra, Inga Ruginienė, señaló que «en la lucha contra el ataque híbrido de Bielorrusia, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque».

Desde octubre, el aeropuerto de Vilna ha tenido que cerrar por más de 60 horas en total debido a la amenaza que representan para la aviación civil los globos de contrabando, en su mayoría tabaco, lo que afectó a más de 350 vuelos y aproximadamente 51.000 pasajeros, de acuerdo con el Gobierno.

Con la declaración de emergencia, agencias gubernamentales como la Policía, el Ejército y los guardias fronterizos podrán tomar decisiones más rápidas para enfrentar la amenaza de los globos y las actividades de los contrabandistas de cigarrillos que operan en Lituania para recibir las cargas transportadas por estos globos. EFE

