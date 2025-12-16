Lukashenko quiere acoger firma de paz en Minsk para evitar persecución, según oposición

5 minutos

Moscú, 16 dic (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aspira a acoger en Minsk las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos para evitar la persecución judicial por los crímenes contra la humanidad de su régimen, comentó a EFE el ‘número dos’ de la oposición bielorrusa en el exilio, Pável Latushko.

«Lukashenko quiere limpiar su pésima imagen de bandido y criminal que ha cometido toda clase de crímenes contra su pueblo, contra Ucrania y los países vecinos. Espero que Estados Unidos, los europeos y también los ucranianos lo entiendan», comentó a EFE en vídeoconferencia desde el exilio en Polonia.

En el marco de esa estrategia, el autócrata habría ordenado el sábado pasado la liberación de los principales presos políticos bielorrusos, incluido el Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.

Lukashenko sueña con Minsk-3

«Lukashenko tiene un objetivo estratégico y es que las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos se celebren en Minsk. Sueña con un Minsk-3. Las negociaciones con los americanos, entre otras cosas, buscan ese objetivo. De hecho, invitó públicamente a Trump a visitar Minsk y éste en Truth Social no descartó esa posibilidad», señaló.

Latushko, antiguo ministro de Cultura, no descarta que «en un futuro el Kremlin proponga a EE.UU. celebrar en encuentro en Minsk», aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha descartado negociaciones en territorio ruso «y más aún en territorio bielorruso, ya que es un país agresor, al ceder su territorio al ejército ruso».

El líder bielorruso «quiere lograr esto para evitar la persecución penal internacional por los crímenes contra la humanidad en relación con el pueblo bielorruso, por su acto de agresión a Ucrania, por la deportación ilegal de niños de territorio ucraniano y su adoctrinamiento en Bielorrusia».

Y Latushko advierte: «Sería inadmisible celebrar esas negociaciones en Minsk si en las cárceles sigue habiendo presos políticos, si continúa la represión, si Lukashenko no deroga todas las leyes draconianas y suspende la persecución extraterritorial de los ciudadanos bielorrusos».

Trump necesita fertilizantes bielorrusos

A su vez, el opositor considera que «existe un elemento económico» en las negociaciones de normalización entre Minsk y Washington. Más aún, cuando el sábado EE.UU. levantó las sanciones contra el potasio bielorruso.

«Los estadounidenses no son ingenuos. Claro que posiblemente tienen su interés. Y puede ser que éste sea el fertilizante de potasio. Y es que el potasio bielorruso puede ser el único artículo que represente algún interés para la Administración del presidente de EE.UU.», destaca.

Recuerda que hace sólo unos meses la Casa Blanca incluyó al potasio «en la lista de productos estratégicos» y que entre EE.UU. y Canadá, que es «el mayor suministrador de fertilizante de potasio al mercado estadounidense». tiene lugar «una guerra comercial».

«La participación de Bielorrusia puede nivelar los problemas con el suministro de potasio canadiense. Es una alternativa a un producto importante para EE.UU.», resalta, antes de añadir: «Aquí Lukashenko puede jugar su papel, un papel que le beneficia y, además, puede responder a los necesidades e intereses de Washington».

Bielorrusia exportaba un 20 % del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Quedan más de un millar de presos políticos

Latushko se congratula de que el sábado fueran liberados 123 personas y se muestra «muy agradecido» a las autoridades estadounidenses, pero recuerda que, «como mínimo, otros 1.150 presos políticos siguen entre rejas».

«En los últimos cinco años en las cárceles del régimen bielorruso han sido asesinados nueve presos políticos. Muchos han visto cómo su salud se ha deteriorado y han sufrido violencia, torturas», insiste.

Latushko subrayó que «en Bielorrusia no hay ni un solo partido político opositor, todos han sido liquidados, al igual que todos los medios independientes y más de 2.000 ONGs. Y Lukashenko tiene previsto incrementar en un 25 % el presupuesto de su aparato represivo».

«Lukashenko demuestra así su cobardía. Si fuera un político fuerte, celebraría elecciones democráticas y no encarcelaría a sus contrincantes. La prioridad de la oposición es la liberación de todos los presos políticos, pero. sin que cese la represión, lograr ese objetivo será imposible», dijo.

Cuando Minsk liberó en septiembre a 52 presos, todo el mundo se alegró, pero desde entonces «otras 168 personas han sido reconocidas como presos políticos».

«Si aumenta el número de presos, eso demuestra que Lukashenko no está dispuesto a cambiar de política. No hay ningún deseo de modificar la situación política en el país. A día de hoy, esto (la normalización con EE.UU.) parece pura hipocresía (…), pero si crece el número de presos políticos y este es superior a los liberados, esto es directamente un engaño», resalta.

Por otra parte, admite, la misión de Trump «es difícil, ya que están hablando con un dictador, una persona que no tiene palabra y cuyo único objetivo es retener el poder».EFE

mos/mr

(vídeo)

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: cod 7453088 y otros)