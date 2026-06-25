Lukashenko revela que se reunió con representantes de Zelenski en Minsk

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Moscú, 25 jun (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, reveló este jueves que se reunió recientemente con representantes de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Minsk, un encuentro que se produjo en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.

«Hace poco aquí estuvieron los representantes de Zelenski», dijo Lukashenko, citado por la agencia BELTA, durante un encuentro con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

El mandatario bielorruso pidió a los delegados ucranianos que transmitan a Zelenski que «si cree que puede hablarnos así y luego arrastrarnos a la guerra, debe entender que la naturaleza de la guerra cambiará radicalmente».

Lukashenko se refirió de esa manera a un ultimátum que le dio Zelenski a Bielorrusia para que desconecte los repetidores para drones rusos en su frontera.

Precisamente la víspera, el presidente ucraniano aseguró que Minsk había accedido a cumplir con esa exigencia de Kiev.

Lukashenko no confirmó la desconexión de los repetidores, pero aseguró que Zelenski y su equipo «entienden» la postura de Minsk, que no busca involucrarse en la guerra.

«No queremos guerra», aseveró al tiempo que definió a Ucrania como una «moneda de cambio» en una gran partida.

Los repetidores instalados por Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania para ayudar a los operadores de drones rusos a guiar sus ataques han dejado de estar activos, dijo este miércoles Zelenski.

Su anuncio llegó después de que el pasado 20 de junio advirtiera en una declaración pública de que Ucrania actuaría por su cuenta para eliminar esos repetidores si las autoridades de Minsk no los retiraban antes.

Zelenski dijo entonces que una semana era un plazo razonable para desmantelar esas instalaciones.

El presidente ucraniano viene advirtiendo desde el mes pasado de las supuestas presiones de las autoridades rusas a Lukashenko para que Bielorrusia, que comparte frontera con la zona norte de Ucrania, se implique de forma más activa y directa en la guerra.

Mientras, Moscú acusa a Kiev de intentar implicar a Bielorrusia en acciones bélicas directas en Ucrania y asegura que apoyará a Minsk en concordancia con los acuerdos de seguridad bilaterales firmados por ambos países.EFE

mos/fpa