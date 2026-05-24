Lukashenko y Macron mantienen una conversación telefónica, según informó Bielorrusia

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Moscú, 24 may (EFE).- El líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, y su homólogo galo, Emmanuel Macron, mantuvieron una conversación telefónica, la primera en cuatro años, según informó este domingo la presidencia bielorrusa.

“Los jefes de Estado abordaron temas regionales y, en particular, las relaciones de Bielorrusia con la UE y Francia”, señala la nota oficial, que subraya que la llamada se realizo por iniciativa francesa.

La anterior conversación entre Macron y Lukashenko tuvo lugar el 26 de febrero de 2022, dos días después del inicio de la guerra en Ucrania.

La presente llamada telefónica tiene lugar después de un bombardeo masivo lanzado por Rusia sobre el país vecino con el empleo de varios tipos de misiles que, según Moscú, se efectuó en respuesta a un ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en Lugansk, que se saldó con 21 fallecidos.EFE

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