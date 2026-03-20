Lukoil admite pérdidas de 12.386 millones de dólares en 2025 tras sanciones de EEUU

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Moscú, 20 mar (EFE).- Las pérdidas netas de la empresa petrolera rusa Lukoil en 2025, calculadas según las normas financieras internacionales, ascendieron a 1,059 billones de rublos (12.386 millones de dólares) debido a las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump.

Se trata de una diferencia colosal con los resultados de 2023, cuando la compañía cerró el año con una ganancia neta de 851.500 millones de rublos (9.959 millones de dólares).

Los ingresos de la petrolera rusa durante este año se redujeron a 3,767 billones de rublos (44.057 millones de dólares) respecto al año anterior, cuando ascendieron a 4.420 billones de rublos (51.695 millones de dólares).

El cambio de dinámica se debió a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las principales empresas petroleras rusas, que obligaron a Lukoil a desprenderse de sus activos en el extranjero.

En enero pasado la empresa rusa llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Carlyle para la venta de sus activos extranjeros, excepto los proyectos en Kazajistán.

Lukoil rebajó sus dividendos en noviembre de 2025 al momento de entrar las sanciones estadounidenses, que también se dirigían contra la petrolera estatal Rosneft.

Bulgaria, que adquirió los activos de la petrolera rusa en el país, recibió también una prórroga hasta el 29 de abril.

Mientras tanto, la filial finlandesa de la petrolera rusa, Teboil, anunció que simplemente podría cesar las operaciones de su cadena de gasolineras.

Según el sitio web de la compañía, Lukoil participa en proyectos en Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Irak, Egipto, Camerún, Nigeria, Ghana, México, Emiratos Árabes Unidos y la República del Congo.

La empresa posee refinerías en Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos, así como una red de aproximadamente 2.500 gasolineras en 19 países.

En Kazajistán, Lukoil tiene una participación del 5 % en la petrolera Tengizchevroil, donde también está Chevron (50 % de participación), ExxonMobil (25 %) y KazMunayGaz (20 %).

A raíz de la imposición de las sanciones, el Ministerio de Finanzas ruso admitió que las exportaciones de petróleo y gas ruso cayeron un 23,8 % en 2025.

El 90 % del petróleo exportado lo recibieron «países amistosos» de Rusia, como informó más adelante el vice primer ministro, Alexandr Nóvak.

Según Estados Unidos, estas últimas sanciones habrían reducido en alrededor de un 25 % los ingresos rusos, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló de 5.000 millones de dólares mensuales en pérdidas. EFE

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