Lula, en su cumpleaños 80: «Estoy en el mejor momento de mi vida».

Bangkok, 27 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes, cuando cumple 80 años, estar «en el mejor momento» de su vida, días después de anunciar que se presentará a las elecciones de 2026 en busca de un cuarto mandato.

«Hoy cumplo 80 años. Estoy en el mejor momento de mi vida. Nunca me había sentido con tantas ganas de vivir y por eso les digo: espero vivir hasta los 120 años», aseguró el mandatario brasileño desde Malasia, donde participa en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático y el sábado se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Son solo 40 años más», bromeó Lula, que el pasado jueves confirmó desde Indonesia, donde inició su gira asiática, que se presentará para un cuarto mandato presidencial en las elecciones de octubre de 2026, una idea sobre la que había especulado con anterioridad.

«Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil», le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta.

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), y ha gobernado en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar al entonces presidente, Jair Bolsonaro.

En la capital malasia, el presidente latinoamericano participó el domingo en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que hoy está previsto que asista al Foro de Asia Oriental, donde coinciden los principales socios del bloque.

En los márgenes de la cumbre, Lula se reunió ayer con Trump para acercar posturas por las tensas relaciones comerciales entre ambos países, tras el arancel del 50 % de Washington a Brasilia. EFE

