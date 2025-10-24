Lula, sobre su posible reunión con Trump: «Voy a defender los intereses de Brasil»

Yakarta, 24 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que está «plenamente interesado» en un posible encuentro con su par de EE.UU., Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está «dispuesto a defender los intereses de Brasil».

«Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Y estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil», dijo hoy Lula a medios de comunicación en Yakarta, su primera parada de una gira estos días por el Sudeste Asiático.

Brasil se enfrenta a un arancel del 50 % por parte de EE.UU.. Tanto Lula como Trump coincidirán el próximo domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, si bien la Casa Blanca no ha confirmado por el momento si habrá un encuentro privado entre ambos. EFE

