Lula: «La ONU está cediendo al fatalismo de los señores de las guerras»

Brasilia, 4 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles que la ONU «está cediendo al fatalismo de los señores de la guerra» y criticó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por recordar a diario que tiene «el mayor ejército del mundo».

El mandatario instó también a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) a priorizar el combate al hambre en vez discutir como armarse más, en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Brasilia. EFE

