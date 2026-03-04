Lula: «La ONU está cediendo al fatalismo de los señores de las guerras»

Brasilia, 4 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles que la ONU «está cediendo al fatalismo de los señores de la guerra» y criticó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por recordar a diario que tiene «el mayor ejército del mundo».

El mandatario instó también a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- a priorizar el combate al hambre en vez discutir como armarse más, en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Brasilia.

«La ONU está desacredita, no está cumpliendo aquello que está escrito en su carta de creación. La ONU está cediendo al fatalismo de los señores de las guerras y no tiene espacio para los señores de la paz», denunció el líder progresista, en un encendido discurso en el que criticó la carrera armamentística mundial.

Sin citar explícitamente la guerra de EstadosUnidos e Israel contra Irán, Lula se preguntó por qué la ONU no ha convocado aún una «conferencia mundial» para discutir todos los conflictos.

«¿Por qué la guerra entre Rusia y Ucrania lleva cuatro años cuando todo el mundo sabe lo que va a pasar al final? (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin se va a quedar con lo que conquistó y (el líder ucraniano, Volodímir) Zelenski se va a contentar con lo que perdió y habrá un acuerdo», manifestó.

Acto seguido, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) preguntó a los representantes de los Gobiernos de América Latina y el Caribe presentes en el auditorio si «ven normal» que Trump «diga todos los días que tiene el mayor navío del mundo y el mayor ejército del mundo».

También arremetió contra la denominada Junta de Paz, el nuevo mecanismo impulsado por el líder republicano para resolver el conflicto en la Franja de Gaza y otros en curso.

En este sentido, condenó que el plan para reconstruir el enclave pase por construir «complejos turísticos» para disfrutar de las vacaciones «donde están los cadáveres de los niños y mujeres que murieron» por la ofensiva israelí.

Así, llamó a los países con derecho de veto del Consejo de Seguridad de la ONU a preocuparse con la cuestión del hambre en vez discutir cómo comprar más armas.

«Todo el mundo está pensando en que los conflictos se van a agravar y todo el mundo quiere más armas, drones, bombas atómicas, cazas cada vez más caros… Todo eso no está hecho para producir alimentos, sino para destruir», subrayó.

En este contexto, pidió a los líderes de Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido convocar una teleconferencia para abordar de forma «clara» si lo que va a resolver los problemas de la humanidad «es más guerra o más paz». EFE

