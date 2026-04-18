Lula: «Ningún presidente, de ningún país, tiene derecho de imponer reglas a otros»

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Barcelona (España), 18 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado en Barcelona que ningún presidente de ningún país «tiene derecho» de imponer reglas a otros países.

«Ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno», dijo Lula en su intervención de clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

«Los cinco miembros (permanentes) del consejo de seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras», añadió. EFE

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