Lula acusa a Trump de querer crear una «nueva ONU» con él como «dueño»

São Paulo, 23 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes al mandatario de EE.UU., Donald Trump, de querer establecer una «nueva ONU» con él como «dueño», en referencia a la Junta de Paz propuesta por la Casa Blanca para resolver conflictos.

«En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003 (…) con la entrada de nuevos países, el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño», declaró durante un acto.EFE

