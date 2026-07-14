Lula acusa de «pirata» a EEUU por anunciar que cobrará una tasa en el estrecho de Ormuz

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes que Estados Unidos se convertirá en un país «pirata» si cobra una tasa a los buques que transiten el estrecho de Ormuz, como anunció su homólogo Donald Trump.

Tras el reciente aumento de las hostilidades con Irán, el presidente Trump dijo que su administración reestablecerá el bloqueo naval de los puertos de Teherán en el estrecho y cobrará un 20% sobre toda la carga transportada por proteger a los barcos en esa vía marítima.

El bloqueo de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, ha hecho que de nuevo se disparen los precios del crudo.

«El presidente Trump tuiteó que desbloqueará el estrecho de Ormuz. Pero por cada barco desbloqueado, que sea retirado del estrecho, el propietario del petróleo debe pagarle el 20%. Esto antes se consideraba piratería», afirmó Lula en un evento público en São Caetano do Sul, en el estado de Sao Paulo.

«Un Estado importante como Estados Unidos, que creo que ha luchado contra la piratería durante mucho tiempo, no puede ahora convertirse en pirata», agregó.

Lula advirtió que el conflicto encarece alimentos básicos en Brasil, como el frijol, el arroz, el tomate y la cebolla, además de los combustibles.

El izquierdista, de 80 años, aspira a ser reelecto a un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Lula tuvo una primera etapa en la presidencia de 2003 a 2011.

El mandatario explicó que Brasil contiene una mayor alza en los combustibles gracias a un impuesto del 12% sobre el petróleo que exporta.

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