Lula advierte de que el funcionamiento del G20 «está amenazado»

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado de que el funcionamiento del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) «está amenazado», tras los ataques de Estados Unidos a la cumbre del bloque que empezó este sábado en Johannesburgo bajo la presidencia de turno de Sudáfrica.

«El funcionamiento mismo del G20 como un espacio de coordinación ampliado se encuentra amenazado», afirmó Lula en el plenario tras la inauguración de la cumbre en el Centro de Exposiciones Nasrec de Johannesburgo, sin mencionar directamente a EE.UU.

«Es necesario preservar la capacidad de este foro para abordar los principales problemas de nuestro tiempo. Si no logramos encontrar una solución dentro del G20, no será posible hacerlo en un mundo concebido», subrayó el mandatario brasileño. EFE

