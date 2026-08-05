Lula advierte que Brasil enfrentará cualquier intento de interferencia extranjera

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Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles de que su Gobierno se enfrentará a cualquier intento de interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de octubre, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

«Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral», afirmó Lula en una entrevista con el portal científico brasileño Meteoro Brasil. EFE

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