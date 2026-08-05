Lula advierte que Brasil enfrentará cualquier intento de interferencia extranjera

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Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que enfrentará cualquier intento de interferencia extranjera en las elecciones, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

«Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral», afirmó Lula en una entrevista con el portal científico brasileño Meteoro Brasil. EFE

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