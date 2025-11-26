Lula afirma que la condena a Bolsonaro «es una lección de democracia para el mundo»

2 minutos

Brasilia, 26 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que la ejecución de la pena a 27 años de prisión por golpismo contra su antecesor, Jair Bolsonaro, representa «una lección de democracia para el mundo».

Bolsonaro, líder de la ultraderecha, comenzó a cumplir la pena este martes, después de que la Corte Suprema dejó firme la sentencia dictada en septiembre pasado, por un complot para intentar impedir la investidura del propio Lula en las elecciones de 2022.

En su primer comentario público sobre ese asunto, Lula dijo en un acto oficial que, con la confirmación de la sentencia, «Brasil ha dado un paso importante», que fortalece el proceso democrático.

«Sin ningún alarde, la justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera e hizo un juicio primoroso», declaró el mandatario, en clara alusión a las sanciones comerciales y políticas que Estados Unidos le impuso a Brasil por un juicio que el presidente Donald Trump llegó a calificar de «caza de brujas».

Según Lula, el proceso comenzó «sin una sola acusación de la oposición», porque «todas las acusaciones fueron hechas por miembros de la banda que intentó dar un golpe en este país».

Al respecto, agregó que por primera vez en la historia de Brasil, «hay un expresidente de la República y varios generales presos por un intento de golpe», lo cual consideró «una demostración de que la democracia y sus leyes valen para todos».

También se dijo «feliz», pero aclaró que «no por las condenas», sino porque «este país demostró que está maduro para ejercer la democracia en su más alta plenitud».

Junto con Bolsonaro, este lunes comenzaron a cumplir las penas dictadas por la Corte Suprema por el intento de golpe otros siete condenados, entre los que figuran antiguos jefes militares y exministros del Gobierno que el líder de extrema derecha presidió entre 2018 y 2022.

Bolsonaro ha comenzado a cumplir la condena en unas dependencias de la Policía Federal, a las que fue trasladado el pasado sábado desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria por haber violado diversas medidas cautelares, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones impuestas durante el proceso. EFE

ed/mp/lar