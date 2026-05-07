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Lula afirma que la reunión con Trump sirvió para dar «un paso importante» en la relación

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Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca sirvió para dar «un paso importante» en la relación entre ambos países.

«La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo», declaró en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington. EFE

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