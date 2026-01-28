Lula afirma que Latinoamérica vive uno de los momentos de «mayor retroceso» en integración

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó este miércoles en Ciudad de Panamá que Latinoamérica vive uno de los momentos de «mayor retroceso en materia de integración» de su historia, debido al aumento de la intolerancia.

Lula, que participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, criticó la falta de una respuesta unida de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela y apostó por un «regionalismo posible» guiado por el pragmatismo. EFE

