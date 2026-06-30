Lula anuncia 100 millones de dólares anuales para el fondo de convergencia del Mercosur

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Luque (Paraguay)/São Paulo, 30 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que destinará 100 millones de dólares anuales al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), principal instrumento financiero del bloque para reducir asimetrías entre sus miembros.

«Estamos listos para lanzar el Focem 2 y aumentar la contribución brasileña con una aportación de 100 millones de dolares anuales a lo largo de una década», comentó Lula durante su intervención en la apertura de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la ciudad paraguaya de Luque.

El mandatario destacó que, desde su creación en 2004, el Focem «ya financió» más de mil kilómetros de carreteras, 680 kilómetros de líneas ferroviarias, 750 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 100 kilómetros de red de saneamiento básico.

«En la actual coyuntura, el Mercosur es una necesidad estratégica», insistió el mandatario brasileño, uno de los principales defensores de la unión aduanera.

En ese sentido, celebró que durante esta edición de la cumbre se lanzará la nueva asociación económica del bloque con Japón y sostuvo que «en breve» harán lo mismo con China, para seguir acercándose «a los mercados más dinámicos del planeta».

Asimismo, destacó la futura incorporación de Bolivia, que aún permanece en proceso de adhesión, al grupo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un hecho que calificó como «un paso más para reducir las asimetrías».

La nueva estrategia de aportar 100 millones de dólares anuales representa un cambio respecto a una propuesta que preveía reducir el tamaño del fondo a unos 30 millones de dólares al año, una idea que había enfrentado resistencia por parte de Paraguay y Uruguay.

Lula afirmó que el bloque, cuya presidencia pasará este martes al mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, «permanece como principal espacio institucional en una región cada vez más polarizada» y que debe protegerse «por encima de cualquier divergencia ideológica». EFE

adm/psh