Lula avisa que la COP30 «no será la del lujo», pero sí de «la verdad»

2 minutos

Brasilia, 2 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que la cumbre sobre cambio climático que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém «no será la COP del lujo, sino la COP de la verdad».

Lula ha visitado la isla amazónica de Marajó, frente de la ciudad de Belém, que será sede de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), y ha insistido en que ese evento servirá para «saber si los presidentes del mundo están preocupados» con el calentamiento global.

El mandatario ha admitido que la infraestructura de Belém no está totalmente preparada para una cumbre de esa naturaleza, pero ha asegurado que su Gobierno se ha planteado el «desafío» de realizarla en esa ciudad porque «el mundo tiene que ver cómo vive la gente» en la Amazonía.

«No será la COP del lujo. Será la COP de la verdad» y sobre todo para los países más desarrollados, ha sostenido el mandatario brasileño.

«Es preciso que para mantener nuestras selvas en pie, ellos, que contaminan desde hace mucho más tiempo que nosotros, resuelvan pagar para poder darle calidad de vida al pueblo de la Amazonía», ha declarado.

En la cita de Belém, Brasil presentará un proyecto, que ya ha adelantado en el marco de la reciente Asamblea General de la ONU, que propone la creación de un fondo que permita remunerar a los países más pobres que consigan preservar sus selvas.

Bautizado como Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), ese instrumento pretende obtener hasta 125.000 millones de dólares de Gobiernos e inversores privados, que serán reinvertidos en bonos soberanos o títulos de grandes empresas.

Según los cálculos preliminares, ese fondo generará un retorno de 4.000 millones de dólares anuales para repartir entre decenas de países tropicales, a cambio de preservar sus bosques.

En el acto celebrado en la isla de Marajó, Lula también ha admitido que la capacidad hotelera de Belém es escasa y, aunque no ha aludido a una enorme ola especulativa desatada sobre los hospedajes, ha dicho que eso no impedirá que sea «la mejor COP de la historia».

Riendo, ha anticipado que él mismo no se alojará en un hotel. «Yo voy a dormir en un barco. Y mientras los gringos (por los extranjeros) estén durmiendo, voy a estar pescando», ha asegurado. EFE

