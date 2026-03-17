Lula califica de ejemplar la delegación brasileña que disputó los Paralímpicos de Invierno

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Río de Janeiro, 17 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este martes en el Palacio presidencial de Planalto a la delegación que representó al país en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y destacó el «ejemplo» de los atletas, entre ellos el esquiador Cristian Ribera, que obtuvo una medalla inédita para Brasil en la competición.

Durante el acto, el mandatario felicitó a los deportistas por el resultado obtenido en Italia y afirmó que su desempeño demuestra que el país puede avanzar también en modalidades poco tradicionales para una nación tropical.

Lula subrayó que los atletas paralímpicos son una referencia para la sociedad y simbolizan superación y disciplina, valores que, dijo, deben ser estimulados por el Estado mediante políticas públicas de apoyo al deporte.

«Es importante el ejemplo que ustedes dan para mostrar que nadie, ningún padre ni ninguna madre de alguien con problemas, puede pedirle que se quede en casa porque da lástima y no puede. No. No es alguien que da lástima. Él solo está esperando un estímulo, que lo lleven a hacer algo y que le muestren que consigue», afirmó el líder progresista.

Brasil participó en los Juegos con la mayor delegación de su historia en unos Paralímpicos de Invierno, con atletas en pruebas de esquí de fondo, biatlón y snowboard, entre otras disciplinas, y logró el mejor resultado de su trayectoria en este tipo de competición.

El momento más destacado fue la medalla de plata lograda por Cristian Ribera en el esquí de fondo adaptado, el primer podio brasileño en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

El mandatario destacó que la delegación olímpica también regresó con una conquista inédita para el país en deportes de invierno, al recordar la primera medalla de oro obtenida por Brasil en una competición invernal.

El oro se lo colgó en febrero el atleta noruego-brasileño Lucas Pinheiro Braathen en la prueba de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

Pinheiro, que se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar lo más alto del podio en una cita olímpica invernal, nació hace 25 años en Oslo y empezó a competir para Noruega, país de su padre y con el que alcanzó los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras un breve receso, retomó su carrera hace dos años con la bandera de Brasil, país en el que nació su madre.

Según Lula, esas medallas muestran que el país tiene condiciones de competir al más alto nivel incluso en disciplinas sin tradición nacional, y defendió mantener las inversiones en el deporte paralímpico.

El presidente citó programas federales de financiación, como la Beca Atleta, y dijo que son fundamentales para garantizar que los deportistas puedan entrenarse y participar en competiciones internacionales. EFE

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