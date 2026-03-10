Lula cancela su asistencia a la toma de posesión de Kast en Chile

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló este martes su presencia en la toma de posesión de su homólogo de Chile, José Antonio Kast, prevista para el miércoles, sin precisar el motivo.

La presidencia había anunciado a comienzos de marzo que Lula estaría en Valparaíso para la asunción del mandatario ultraderechista, pero este martes informó que el canciller Mauro Vieira representará a Brasil en la ceremonia.

Lula se reunirá este martes en Brasilia con varios miembros de su gobierno, en lugar de viajar a Chile como había anunciado, según su agenda oficial.

Interrogada por la AFP, la presidencia no comunicó el motivo de ese cambio.

A pesar de sus diferencias ideológicas, el izquierdista Lula y el ultraderechista Kast sostuvieron una reunión en enero en Panamá, donde coincidieron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Ambos mandatarios aparecieron dándose un abrazo.

El senador Flávio Bolsonaro, que prevé lanzar su candidatura a las presidenciales de octubre en Brasil, fue invitado a la ceremonia de posesión de Kast y planea asistir, informó su equipo a la AFP.

Tras la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022, Flávio se perfila en las encuestas como el principal rival de Lula de cara a una posible reelección.

Lula ha comunicado su intención de aspirar a un cuarto mandato en Brasil.

