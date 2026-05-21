Lula carga contra Flávio Bolsonaro por pedirle dinero a un banquero encarcelado

2 minutos

Brasilia, 20 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cargó este jueves contra su principal rival en las elecciones del próximo octubre, Flávio Bolsonaro, por haber recurrido a un banquero que ahora está en prisión por un fraude de grandes dimensiones para financiar una película sobre su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

«Quién se imaginaba que aquel niño, el más santo de la familia Bolsonaro, pediría 159 millones de dólares (sic) para una película sobre su padre», dijo Lula en alusión a Flávio Bolsonaro, durante un encuentro cultural en la ciudad de Aracruz, Espírito Santo (sureste).

Los valores negociados para producir ‘The Dark Horse’, largometraje de ficción basado en la vida del expresidente Jair Bolsonaro, fueron destapados por el portal ‘Intercept Brasil’, que reveló un contrato de patrocinio a la obra de 24 millones de dólares por parte del Banco Master, que está investigado por fraude.

Flávio Bolsonaro, que ha cambiado varias veces de versión, ha reconocido que tuvo conversaciones directas con el dueño del banco privado, Daniel Vorcaro, quien cumple prisión preventiva por el desvío de fondos públicos y negocia declarar a la Fiscalía a otros nombres involucrados en el esquema de corrupción.

En su discurso, Lula lanzó otro dardo sobre el escándalo del Banco Master, que se teme puede ser el mayor fraude financiero de la historia del país.

«Nunca tuvimos que pedir dinero a Vorcaro», señaló Lula, que fue aplaudido por una audiencia de centenares de personas.

La cercanía entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro ha causado impacto en los sondeos de intención de voto, en los que se ha frenado la tendencia al alza que llevaba el candidato de derechas y que le había llevado a alcanzar a Lula.

La primera encuesta divulgada tras el escándalo, de la firma AtlasIntel, da a Lula ganador de las elecciones en la segunda vuelta, con el 48,9 % frente al 41,8 % de Bolsonaro.

Estos datos suponen una caída de seis puntos de intención de voto para el primogénito del expresidente con respecto a otra encuesta hecha por la misma firma el 22 de abril.

Flávio Bolsonaro solicitó a la Justicia electoral que retire del aire el sondeo, alegando que las preguntas realizadas fueron planteadas «para inducir gravemente a una percepción negativa» sobre su candidatura. EFE

mp-pab/fpa