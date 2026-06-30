Lula completa la lista de 6 presidentes en la cumbre del Mercosur, con Milei como ausente

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes a Paraguay y completó el listado de seis mandatarios suramericanos que participarán esta jornada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que tiene al gobernante argentino, Javier Milei, como gran ausente.

Lula fue recibido por el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, donde se celebrará la reunión de líderes del bloque regional, conformado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, informó el Despacho del Interior en Asunción.

Además del anfitrión, el presidente paraguayo, Santiago Peña, también se encuentran en la nación guaraní los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast.

Ecuador y Chile participan en la cita como Estados asociados.

Situados en las antípodas ideológicas, Lula y Milei no se verán las caras en el encuentro porque el presidente argentino canceló su viaje el lunes para quedarse en Buenos Aires «para trabajar en temas de gestión».

En la 68 reunión del Consejo del Mercosur, cita que aglutinó el lunes a los cancilleres de la unión aduanera como antesala de la reunión de presidentes, Brasil reprochó las negociaciones unilaterales que algunos miembros del bloque están llevando a cabo con terceros países, en una velada crítica a la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

En concreto, el canciller brasileño, Mauro Vieira, apuntó el lunes que iniciativas como esta «atentan contra el espíritu del Tratado de Asunción» y suponen una amenaza al mantenimiento del arancel externo común.

Lula, un defensor de la integración a través del Mercosur, no llegó a Asunción el pasado 17 de enero para la firma del acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE) debido a cambios de protocolos de última hora.

La agenda de la cumbre de este martes está marcada por la entrega de Paraguay de la titularidad pro témpore del bloque a Uruguay, la implementación del acuerdo con la UE y el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

Asimismo, se intentará sentar las bases para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón y el avance de otros pactos comerciales. EFE

nva/mgr

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