Lula condena la división del mundo en zonas de influencia: «Es un retroceso histórico»

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este miércoles en Ciudad de Panamá la división del mundo en «zonas de influencia», lo que a su juicio es un «retroceso histórico» revestido de «neocolonialismo».

En la apertura del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el líder progresista recordó que, en medio del actual contexto de «ruptura» global, hubo un momento en la historia en que Estados Unidos fue «un socio» comprometido con «el desarrollo» de la región.

«El uso de la fuerza jamás pavimentará el camino para superar los flagelos que afectan a nuestra región», afirmó.

De esta forma, el gobernante brasileño, que intentará un cuarto mandato en las elecciones de octubre próximo, criticó entre líneas la estrategia de la actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump.

Por el contrario, recordó la Política de Buena Vecindad que impulsó Franklin D. Roosevelt cuando fue el inquilino de la Casa Blanca, y que «sustituyó la intervención militar por la diplomacia» para dialogar con América Latina.

«La única guerra que necesitamos librar es contra el hambre y la desigualdad y las únicas armas deben ser las inversiones, la transferencia tecnológica y el comercio justo y equilibrado», dijo.

Lula ha condenado la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, que culminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como los bombardeos de la potencia norteamericana sobre lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han causado más de 100 muertos.

En paralelo, después de un inicio turbulento en su relación por la imposición de elevados aranceles con base en motivaciones políticas, Lula mantiene ahora un diálogo fluido con Trump y, en una llamada que mantuvieron esta semana, quedaron en verse en Washington en marzo próximo.

Además, Lula defendió de forma enfática la integración latinoamericana, pero dijo que solo será posible si los países de la región tienen la «capacidad de convivir con las diversidades políticas».

El gobernante brasileño también defendió la “neutralidad” del canal de Panamá ante el empuje de EE.UU. por recuperar su control, y dijo que este era “administrado de forma eficiente, segura y no discriminatoria”.

Lula participó en la apertura del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebra en Ciudad de Panamá y al que también han asistido otros líderes de la región, como José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala); así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast. EFE

